أكبر تجمع صناعي عائم بالعالم.. ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”، التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، بتقديمها نموذجًا جديدًا لمراكز التصنيع المستقبلية، وذلك وفقًا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.
وقال ولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة، إنها ستكون حافزًا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكد أن المدينة ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، فضلًا عن مشاركتها في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، ودعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن سعادته لرؤية التطوير والأعمال التي قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى رؤية التوسع السريع لها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، إن العالم سيشهد تحولاً جذرياً في رؤيته لمراكز التصنيع، وما يدعو للحماس هو عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم في “أوكساچون”.