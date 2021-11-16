نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مسن مفقود بجنوب الرياض منذ شهر.. وأسرته تجدد مناشدتها في البحث عنه
16/11/2021   10:57 م

مسن مفقود بجنوب الرياض منذ شهر.. وأسرته تجدد مناشدتها في البحث عنه

+ = -
703

جددت أسرة المسن عايض غازي النخيش، المفقود منذ أكثر من شهر، مناشدتها بتكثيف عمليات البحث عنه.

وقال قريب المفقود إن المفقود غادر منزله الواقع في حي الفواز جنوب مدينة الرياض منذ شهر و5 أيام، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وبيّن أنه يعاني بعض المشاكل النفسية، وأنه مصاب بمرض ضغط الدم، وأن عمره يناهز 63 عاما، مضيفا أنه عندما غادر المنزل كان يرتدي ثوبا أبيض. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنهم أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه، ولا يزال البحث جاريا عنه خلال الشهر الماضي وحتى الآن، مناشدا الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل مع الأسرة عبر الرقمين التاليين ( 0555534383) أو (0555404437)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

مسن مفقود بجنوب الرياض منذ شهر.. وأسرته تجدد مناشدتها في البحث عنه

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185087.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.