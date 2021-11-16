مسن مفقود بجنوب الرياض منذ شهر.. وأسرته تجدد مناشدتها في البحث عنه

جددت أسرة المسن عايض غازي النخيش، المفقود منذ أكثر من شهر، مناشدتها بتكثيف عمليات البحث عنه.
وقال قريب المفقود إن المفقود غادر منزله الواقع في حي الفواز جنوب مدينة الرياض منذ شهر و5 أيام، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وبيّن أنه يعاني بعض المشاكل النفسية، وأنه مصاب بمرض ضغط الدم، وأن عمره يناهز 63 عاما، مضيفا أنه عندما غادر المنزل كان يرتدي ثوبا أبيض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنهم أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه، ولا يزال البحث جاريا عنه خلال الشهر الماضي وحتى الآن، مناشدا الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل مع الأسرة عبر الرقمين التاليين ( 0555534383) أو (0555404437)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.