ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.8 مليون.. بينها 315 ألف جرعة منشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 46,829,090 جرعة، بينها 315 ألف جرعة منشطة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.43 مليون جرعة أولى، و22 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.7 مليون شخص.
وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 45 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي توسعت في جميع المناطق، كما أتاحت الوزارة الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.