حمّلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك مديري ومديرات المنشآت التعليمية بالمنطقة المسؤولية كاملة في حالة إيقاع أي مخالفات من قبل إدارة الدفاع المدني على المباني المدرسية.
وأكدت الإدارة في تعميم أن هذه الخطوة جاءت بعد عزم الدفاع المدني على تطبيق مخالفات مالية يصل حدها الأدنى لـ30 ألف ريال على كل من يخالف أنظمة السلامة داخل المنشآت الحكومية.
وأشارت إلى أن جميع المديرين والمديرات مسؤولون عن كل ما يتعلق بأمور السلامة في المدارس، ويتحملون قيمة المخالفات المالية على المواقع المسؤولة منهم. وفق “أخبار 24”.