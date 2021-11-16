الرئيس التنفيذي لـ”نيوم” يكشف معنى كلمة “أوكساچون”

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة “نيوم”، نظمي النصر، اليوم (الثلاثاء)، معنى كلمة ” أوكساچون”، والتي تم اختيارها لتكون اسمًا للمدينة الصناعية بـ”نيوم”.
وأوضح، خلال لقائه في قناة العربية، أن كلمة “أوكساچون” مقسمة لجزأين، الأول “أوكس” يشير إلى “الأكسجين”، فيما تمثل “چون” الشكل المُثمَن.
وأكد أن اختيار “أوكساچون” يعد بمثابة رسالة من المملكة للعالم، حول اهتمامها بالبيئة والذي يعد الأكسجين أساسًا لنظافتها، مشيرًا إلى أنها ستكون المدينة الصناعية الرئيسية في “نيوم”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنها ستحتوي على ميناء عالمي ومنطقة صناعية متكاملة، بالإضافة إلى كونها مركزًا للحركات اللوجستية في “نيوم” بشكل كامل.
الرئيس التنفيذي لـ #نيوم “نظمي النصر” يشرح معنى #أوكساجون، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، ويتحدث عما ستحتويه المدينة.
عبر: @H_alsufayan pic.twitter.com/FVIRbYin59
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2021