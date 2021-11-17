إغلاق طريقي الأمير محمد بن سلمان والأمير تركي الأول بالرياض وإعادة تنظيم الحركة المرورية

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض أنه سيتم تنظيم الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، مبينة أنه سيتم إغلاق الطريقين بشكل جزئي.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل جزئي من الاتجاه الغربي، من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع الأمير تركي الأول.
وأشارت إلى أنه تم توحيد الحركة بالاتجاه الشرقي على طريق الأمير محمد بن سلمان، والاتجاه شمالاً أو جنوباً، ومن ثم تعود الحركة في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشرق.
ونوهت إلى أنه تم كذلك إغلاق طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بشكل جزئي، بداية من تقاطع شارع السليمانية وحتى تقاطع الإمام سعود بن فيصل. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم توحيد الحركة باتجاه الشمال على طريق الأمير تركي الأول من تقاطع طريق الأمير محمد سلمان وحتى طريق الإمام سعود بن فيصل، ومن ثم تعود الحركة بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشمال.