نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. آراء عدد من المواطنين في إنشاء مسارات للطرق برسوم تجنباً للازدحام
17/11/2021   6:50 ص

شاهد.. آراء عدد من المواطنين في إنشاء مسارات للطرق برسوم تجنباً للازدحام

+ = -
911

تباينت آراء المواطنين حول تطبيق قرار إنشاء مسارات جديدة للطرق مقابل دفع رسوم؛ من أجل تجنب الازدحام.

وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن تلك الخطوة جيدة لتجنب الازدحام، ولكن بشرط أن تكون مزودة بخدمات مقابل هذه الرسوم، وأكد بعضهم أن تطبيقها سيحل مشكلة الهلال الأحمر والدفاع المدني أثناء إسعافهما للمصابين.

فيما رفض آخرون هذه الفكرة من البداية نظراً إلى أن فئات المجتمع مختلفة، ولا يستطيع الجميع دفع مثل هذه الرسوم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. آراء عدد من المواطنين في إنشاء مسارات للطرق برسوم تجنباً للازدحام

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185130.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.