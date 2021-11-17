شاهد.. آراء عدد من المواطنين في إنشاء مسارات للطرق برسوم تجنباً للازدحام

تباينت آراء المواطنين حول تطبيق قرار إنشاء مسارات جديدة للطرق مقابل دفع رسوم؛ من أجل تجنب الازدحام.
وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن تلك الخطوة جيدة لتجنب الازدحام، ولكن بشرط أن تكون مزودة بخدمات مقابل هذه الرسوم، وأكد بعضهم أن تطبيقها سيحل مشكلة الهلال الأحمر والدفاع المدني أثناء إسعافهما للمصابين.
فيما رفض آخرون هذه الفكرة من البداية نظراً إلى أن فئات المجتمع مختلفة، ولا يستطيع الجميع دفع مثل هذه الرسوم.
#سؤال اليوم | ما رأيك في إنشاء مسارات للطرق برسوم تجنبا للازدحام؟#الإخبارية pic.twitter.com/5I4fnCIC5Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2021
وفق “أخبار 24”.