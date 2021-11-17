“النيابة” توضح معنى كلمة “نقود” وما هي عقوبة تزويرها أو تغيير معالمها

أوضحت النيابة العامة معنى كلمة نقود الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، مبينة عقوبة تزوير العملة أو تغيير معالمها.
وقالت النيابة إن لفظة نقود المقصود بها النقود المعدنية على اختلافها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها.
وأضافت أن كل من يتعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة، يستحق العقوبة.
وأشارت إلى أن العقوبة المنصوص عليها نظاماً في هذه الحالة، هي السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفق “أخبار 24”.