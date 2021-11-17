“الصحة” : 5 خطوات توضح أرقامك ومؤشراتك الحيوية عبر “صحتي”

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، 5 خطوات لمتابعة مؤشراتك الحيوية، عبر تطبيق “صحتي”.
وأوضحت أن الخطوة الأولى هي تحميل تطبيق “صحتي” وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم الضغط على الخدمات.
وتتمثل الخطوة التالية في اختيار خدمة المؤشرات الحيوية، ثم الإجابة عن الأسئلة والضغط على التالي، وتأتي آخر خطوة بإدخال مؤشراتك الحيوية الأربعة ومتابعتها باستمرار.
تبدأ بالخطوة لتتبعها المعرفة.
(5) خطوات توضح أرقامك
تابعها عبر تطبيق صحتي: https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/Qaa7j2Lo47
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 16, 2021
وفق “أخبار 24”.