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أخبار محلية > القنصل البريطاني يرد على مذيع “بي بي سي”: أزور المدينة المنورة بانتظام وأحب الصلاة بالمسجد النبوي
17/11/2021   6:49 ص

القنصل البريطاني يرد على مذيع “بي بي سي”: أزور المدينة المنورة بانتظام وأحب الصلاة بالمسجد النبوي

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رد القنصل البريطاني العام لدى المملكة، سيف آشر، اليوم (الثلاثاء)، على تغريدة مذيع بقناة “بي بي سي” البريطانية حول اعتناقه الإسلام وصلاته بالمسجد النبوي.

وكان “آشر” نشر الأسبوع الماضي صورة له بالمسجد النبوي وقت صلاة الفجر، معربًا فيها عن سعادته بعودته إلى المدينة المنورة مدينته المفضلة.

وعلّق المذيع على الصورة بأن القنصل البريطاني في جدة اعتنق الإسلام ويقول إنه يصلي في المسجد النبوي.

وفي رده على مذيع “بي بي سي”، قال القنصل البريطاني إنه اعتنق الإسلام منذ 25 عامًا، موضحًا أنه كان في زيارة منتظمة الأسبوع الماضي للمدينة المنورة، وأنها فرصة رائعة للصلاة في المسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.

القنصل البريطاني يرد على مذيع “بي بي سي”: أزور المدينة المنورة بانتظام وأحب الصلاة بالمسجد النبوي

أخبار محلية
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