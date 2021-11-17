وزير الصناعة: مدينة ” أوكساچون” ستتبنى تقنيات صناعية متطورة.. وستحتوي مناطق للسكن والتعليم

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، أن مدينة “نيوم” الصناعية ” أوكساچون” التي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشائها، ستتبنى تقنيات صناعية متطورة، مشيرًا إلى أنها تعكس توجه المملكة المتمثل في اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أن هناك إيمانًا كبيرًا من جانب المستثمرين بأهمية هذه المدينة وما تحمله من أهداف صناعية ومبادئ عامة، أهمها المحافظة على البيئة وتبني التقنيات في المستقبل، مشيرًا إلى أن ” أوكساچون” ستكون وجهة الاستثمارات العالمية في القطاعات الواعدة والتقنيات القادمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن موقع “أوكساجون” الجغرافي يمنحها أهمية كبيرة، لا سيما وأنها تقع في منطقة حيوية، والتي يمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، مؤكدًا أنه تم تصميم المدينة بطريقة عصرية، تشمل مناطق للسكن والتعليم والابتكار، الأمر الذي يعزز الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
فيديو | #وزير_الصناعة لـ #نشرة_التاسعة: #أوكساچون ستتبنى تقنيات صناعية في المستقبل وستستخدم الطاقة المتجددة وستكون مدينة صناعية عصرية#نيوم#الإخبارية pic.twitter.com/yKRKm2ld9p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2021