هل يحق للوريثة الجمع بين دخل العمل والاستحقاق من المعاش؟.. “التأمينات” تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يحق للوريثة الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود 3 آلاف ريال.
وأضافت أنه يحق للوريثة الجمع بينهما في حدود 3 آلاف ريال، لافتة إلى أنه إذا تجاوز دخل العمل هذا المبلغ فيتم
إيقاف نصيبها من المعاش.
ونوهت إلى أن إيقاف معاش المستفيد يتضمن حالات عدة منها: انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، وبلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 عامًا ما لم تثبت مواصلته الدراسة، وكذلك في حالة الوفاة، إضافة إلى زواج إحدى المستفيدات، أو تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 عامًا، إلى جانب التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة بشأن رغبتها في الانضمام إلى نظام التأمينات، في الوقت الذي تتحصل فيه أسرتها على معاش بعد وفاة والدهم.