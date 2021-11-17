أرقام مميزة لـ “الأخضر” في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الفيتنامي، بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.
وسيطر الأخضر على الأرقام المميزة في مجموعته؛ فأصبح الأكثر انتصارًا برصيد 5 انتصارات خلال 6 جولات، بجانب الأقوى هجومًا بـ 9 أهداف والأقوى دفاعًا؛ حيث لم تهتز شباكه سوى 3 مرات، بالتساوي مع أستراليا واليابان، كما أنه الأكثر خروجًا بشباك نظيفة (4 مرات).
وتربع المنتخب الوطني على قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في التصفيات الأولية والنهائية، بواقع 10 مرات.
ورفع المنتخب الوطني بالفوز أمام فيتنام رصيده إلى النقطة 16 في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ظلّ منتخب فيتنام في المركز الأخير بدون نقاط. وفق “أخبار 24”.