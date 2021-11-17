“النصر” يُبارك لـ “أبو بكر” التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال

بارك نادي النصر، لمحترفه فينسنت أبو بكر، تأهله رفقة منتخب بلاده ـ الكاميرون ـ إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ونشرت حسابات النصر، صورة لأبو بكر، مُذيلة إياها بتعليق: “بقيـادة نجم العالمي فينسنت أبو بكر.. منتخب الكاميرون إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على ساحل العاج”.
وتأهل المنتخب الكاميروني، إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه بهدف نظيف أمام نظيره كوت ديفوار، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.
بقيـادة نجم #العالمي فينسنت أبو بكر 🤩
منتخب الكاميرون إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على ساحل العاج 🇨🇲👏 pic.twitter.com/eObJReahUm
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 16, 2021
وفق “أخبار 24”.