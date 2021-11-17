جماهير النصر تتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الرائد في الدوري

تلقت جماهير نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، بشرى سارة قبل مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشارك محترف الفريق، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، في تدريبات النصر الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرائد، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب “مرسول بارك”.
ويحتل فريق النصر، المركز التاسع بجدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي رصيده 13 نقطة، جمعها من 9 مباريات فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة، وله مباراتان مؤجلتان. وفق “أخبار 24”.