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أخبار محلية > مستشار تربوي يُحذر الطلاب من السهر خلال فترة الاختبارات.. ويوجه نصيحة
17/11/2021   6:53 ص

مستشار تربوي يُحذر الطلاب من السهر خلال فترة الاختبارات.. ويوجه نصيحة

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حذر المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي الطلاب من السهر ليلاً خلال فترة الاختبارات كونه يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.

وأوضح الحمادي خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن السهر يُفقد المعلومات والتركيز، لافتاً إلى أن الكثير من الدراسات أكدت أن السهر، والمنبهات، والقهوة وغيرها لا تجدي نفعاً للطلاب، بل إنها تؤثر بشكل سلبي على حصيلتهم العلمية.

ونصح الطلاب خلال فترة الاختبارات بالابتعاد عن السهر والنوم مبكراً، وتناول الغذاء الصحي، بالإضافة إلى التهيئة النفسية، وتجهيز مكان مخصص للدراسة، والتقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتخلص من الضغط النفسي.

وفق “أخبار 24”.

مستشار تربوي يُحذر الطلاب من السهر خلال فترة الاختبارات.. ويوجه نصيحة

أخبار محلية
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