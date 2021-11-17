“الزعاق” يوضح متى ينتهي مطر الوسم وما هي سحب الرباب التي نشهدها هذه الأيام

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق موعد نهاية مطر الوسم، وما المقصود بسحب الرباب التي نشهد ظهورها هذه الأيام، مبيناً تأثيرها على العراق وبلاد الشام وشمال شرق المملكة.
وقال الزعاق إن مطر الوسم ينقسم إلى مطر حسابي وهو المكتوب في التقاويم وينتهي في الثاني من شهر ديسمبر، ومطر واقعي وهو المعاش على الأرض وينتهي منتصف المربعانية، مضيفاً أن الـ 20 يوماً من المربعانية تدخل في الوسم وتنبت ما ينبته مطر الوسم.
وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن السحب تنقسم لثلاثة أقسام، عالية ومنخفضة ومتوسطة وتسمى عند العامة بالسحاب العابر والسحاب الماطر، مشيراً إلى أن السحب العابرة صيفية عكسية وتأتينا من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية.
وبين أن السحب الماطرة شتوية وتأتينا مع دخول الوسم من الجهة الشمالية الغربية من هضبة البحيرات في جنوب إفريقيا، وأحياناً تأتينا من الجهة الجنوبية إلى الجهة الجنوبية الغربية، ويسميها العرب بسحاب الرباب.
ولفت إلى أن سحب الرباب تؤثر على العراق وبلاد الشمال وشمال شرق المملكة مع دخول الوسم، ومع دخول المربعانية تنزل هذه السحب لتؤثر على مناطق الجوف وحائل والقصيم والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه مع دخول موسم المربعانية تنزل سحب الرباب لتؤثر على منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية، موضحاً أن أمطار الرياض تصنف بأنها أمطار ربيعية.
ينقسم مطر الوسم إلى قسمين
1-حسابي وهو المكتوب بالتقاريم
2-واقعي وهو المعاش على الأرض
فالحسابي ينتهي في الثاني من ديسمبر
والواقعي ينتهي في منتصف المربعانية
فالعشرين يوماً من المربعانية وسم أي انها تنبت ماينبته مطر الوسم
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 16, 2021