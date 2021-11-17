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17/11/2021   6:52 ص

شيف يكشف عن مواد طبيعية يمكنها تطرية اللحم بدلاً من “البنادول” المحظور

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كشف الشيف والدكتور راشد العبيد عن إمكانية استخدام فاكهة الكيوي في تطرية اللحوم، بدلاً من المواد المحظورة التي تلجأ إليها بعض المطاعم.

وقال العبيد خلال لقائه ببرنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة”، إن الكيوي يمكن استخدامه في تطرية اللحوم من خلال دمجه مع اللحم أثناء القيام بعملية الفرم، مشيراً إلى أن بعض المطاعم تضع البرتقال على الشاورما لتطريتها وتحسين طعمها. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن مطاعم أخرى تلجأ إلى حبوب “البنادول” كطريق غير مشروع لتطرية اللحوم، ناصحاً باستخدام الفاكهة الطبيعية كالكيوي والبرتقال وغيرهما من المواد الحامضة في تطرية اللحوم.

شيف يكشف عن مواد طبيعية يمكنها تطرية اللحم بدلاً من “البنادول” المحظور

طب وتداوي
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