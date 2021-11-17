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أخبار محلية > ما بين “السجن والغرامة والترحيل”.. “الجوازات” تصدر 11 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين
17/11/2021   2:19 م

ما بين “السجن والغرامة والترحيل”.. “الجوازات” تصدر 11 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين

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كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، عن صدور أكثر من 11 ألف قرار إداري خلال شهر ربيع الأول المنصرم، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضافت أن العقوبات الصادرة بحق المخالفين تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مناشدة الجميع بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم 911 في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة. وفق”أخبار 24″.

ما بين “السجن والغرامة والترحيل”.. “الجوازات” تصدر 11 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين

أخبار محلية
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