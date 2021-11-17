جامعة “نايف” و”هيئة الأمن الصناعي” تدشنان دبلوم الأمن الصناعي والمنشآت الحساسة

دشنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي، المرحلة الأولى لبرنامج دبلوم الأمن الصناعي والمنشآت الحساسة، بالتعاون مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول.
ويهدف البرنامج لتزويد المنشآت بالكفاءات السعودية، وتنمية الثقافة الوظيفية والشغف المهني في المجال الأمني، وتأهيل قوى عاملة تتمتع بعقلية وحس أمني، وبناء السلوك والانضباط ومهارات التواصل، ودعم استراتيجية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى خفض تكاليف التدريب لدى المنشآت.
ويعمل البرنامج على تأهيل المتدربين بالمهارات الفنية الأساسية في مجال الأمن الصناعي بأقسامه المختلفة ومنها الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق خلال فترة التدريب على مدى (18) شهراً. وفق “أخبار 24”.