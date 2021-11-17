بقوة 590 حصانا.. “بورشه” تكشف عن تايكان جي تي إس 2022

كشفت شركة “بورشه” الألمانية رسميًا، عن سيارتها الجديدة تايكان سبورت توريز مو، بنسخة جي تي إس، والتي ستظهر في العام المقبل.
وستكون السيارة الجديدة، بقوة 590 حصانا، مع ميزة التحكم في الإطلاق بتسارع من صفر إلى 96 كم/ ساعة، في 3.5 ثانية.
وتأتي الطاقة الإضافية من حزمة Performance Battery Plus للبطاريات بقدرة 93.4 كيلوواط/ساعة، مع سرعة شحن تصل إلى 270 كيلوواط، لتتمكن من الشحن من 5 إلى 80% في 22.5 دقيقة فقط.
وستتضمن السيارة تعليق هوائي متكيف مع نظام تعليق نشط، وتعد تقنية توجيه عزم الدوران من بورشه قياسية، وكذلك حزمة Sport Chrono، وعجلة القيادة جي تي متعددة الوظائف.
وستكون السيارة بمكابح بـ 6 أقراص أمامية وأربعة خلفية، مطلية بكربيد التنجستين للحصول على أداء أفضل، وتتوفر المكابح المصنوعة من السيراميك المركب بشكل اختياري.
وتتميز طرازات جي تي إس بحزمة Race-Tex الداخلية الفريدة، ليُمكنك تعديل مقاعد السائق والركاب بـ 18 طريقة، كما تم خياطة شعار جي تي إس على مساند الرأس الأمامية والخلفية.
أما الواجهة الأمامية، فجاءت بتصميم رياضي، وتتضمن عتبات جانبية تحمل شعار جي تي إس، وحواف جانبية باللون الأسود شديد اللمعان، ومشتت هواء خلفياً رياضياً.
وتتوفر السيارة بجنوط S Aero Design مقاس 20 بوصة بلمسات سوداء ساتان، وتتوفر جنوط RS Spyder Design مقاس 21 بوصة باللون الأسود الساتان أيضاً بشكل اختياري، والمصابيح الأمامية ماتريكس PDLS بلس مطلية باللون الأسود، مع قواعد غطاء المرآة الخارجية مطلية بلون الهيكل لتتباين مع القاعدة السوداء.
وفق “أخبار 24”.