“سكني” يتيح حجز 500 وحدة سكنية بأسعار 458 ألف ريال في ضاحيتي “الجوهرة” و”خيالا” بجدة

أعلن برنامج “سكني” إتاحة حجز أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة جدة.
وأوضح البرنامج أن الوحدات ضمن مشروع “ميلاء” الذي تتجاوز مساحته 428 ألف م2، والواقع في ضاحية “خيالا” الممتدة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، ويوفر 819 وحدة، منها 290 فيلا وتاون هاوس متاحة للحجز بأسعار تبدأ من 875 ألف ريال وبمساحة 258م2، ويمكن حجز الوحدات من خلال زيارة مركز سكني الشامل في جدة أو عبر الرابط .
وفي ضاحية “خيالا”، يتيح مشروع “سما جدة” الذي يضم 858 شقة سكنية نحو 150 شقة للحجز الفوري بأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، فيما تبدأ مساحات الشقق المتاحة من 149م2 حتى 184م2، ويمكن حجزها بزيارة مركز سكني الشامل في جدة أو عبر الرابط.
وأشار “سكني” إلى أن ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز 2 مليون م2 وتوفر بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق، تتيح حالياً 97 شقة سكنية للحجز إلكترونياً في مشروع “بوفارديا سيتي” بأسعار تبدأ من 683 ألف ريال وبأقساط ميسرة، وتبدأ مساحات الشقق المتاحة من 253م2، وللاطلاع على تفاصيل “بوفارديا سيتي” عبر الرابط. وفق “أخبار 24”.