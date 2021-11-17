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أخبار محلية > “الأحصاء” تطلق منصة قاعدة البيانات الإحصائية
17/11/2021   4:13 م

“الأحصاء” تطلق منصة قاعدة البيانات الإحصائية

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دشنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، منصة قاعدة البيانات الإحصائية، بهدف توفير البيانات بشكل دوري، وجعل المستخدم مطلعًا على آخر المستجدات الإحصائية في المملكة.

وأكدت الهيئة أن المنصة توفر قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها، مضيفة أن المنصة تدعم مستخدمي البيانات، بتجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية “API”، واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية.

ولفتت إلى أن المنصة تسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

ونوهت باحتواء المنصة على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه يمكن للجميع الاستفادة من خدمات المنصة عبر موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“الأحصاء” تطلق منصة قاعدة البيانات الإحصائية

أخبار محلية
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