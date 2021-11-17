تعرف على رحلة المستثمر ورائد الأعمال السعودي والأجنبي لبدء نشاط تجاري في المملكة

أوضح المركز السعودي للأعمال، كيفية بدء العمل التجاري في المملكة للمستثمر ورائد الأعمال السعودي والخليجي والأجنبي.
وأشار المركز إلى أنه لبدء العمل التجاري في المملكة بالنسبة للسعودي والخليجي، يلزم إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة، ثم الاشتراك بغرفة تجارية تابعة لاتحاد الغرف السعودية، وإصدار رقم مميز من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتأتي الخطوة الرابعة بإصدار رخصة تجارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفتح ملف منشأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم فتح حساب تأمينات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاشتراك في خدمة العنوان الوطني من البريد السعودي.
أما في حال أراد الأجنبي بدء العمل التجاري في المملكة، فيستلزم بادئ الأمر إصدار رخصة استثمار للمستثمر الأجنبي، ثم إكمال نفس الخطوات آنفة الذكر. وفق “أخبار 24”.