أطلق برنامج “سكني” اليوم مشروع “نزل الحزم” الواقع غرب مدينة الرياض، وذلك لتوفير 348 شقة سكنية تحت الإنشاء بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية.
وأوضح اليوم (الأربعاء) أن “نزل الحزم” يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصل مساحته 29 ألف متر مربع.
وبين أن المشروع يقع ضمن حي قائم مكتمل المرافق والخدمات التعليمية والصحية والحكومية والتجارية والمسطحات الخضراء، وبأسعار تبدأ من 417 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.
وأشار إلى أنه أتاح معاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” أو زيارة مقره، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ وتسليم الوحدات السكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منطقة الرياض تشهد تنفيذ 27 مشروعًا سكنيًّا، توفر نحو 33 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع معظمها في ضاحية الجوان، التي تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس.