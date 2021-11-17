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أخبار محلية > اعتباراً من 4 ديسمبر.. “الزكاة والضريبة” تضيف عناصر يتوجب تضمينها في الفواتير الإلكترونية الصادرة
17/11/2021   7:28 م

اعتباراً من 4 ديسمبر.. “الزكاة والضريبة” تضيف عناصر يتوجب تضمينها في الفواتير الإلكترونية الصادرة

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، عن إضافة عناصر يتوجب تضمينها في الفواتير الإلكترونية الصادرة من المنشآت، وذلك اعتباراً من 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت أن العناصر الإضافية للفواتير الضريبية عند البيع بين منشأة ومنشأة، تتضمّن وضع عنوان “فاتورة ضريبية” على الفاتورة، ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء، بشرط تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن العناصر الإضافية للفواتير الضريبية عند البيع بين منشأة ومستهلك، تتضمّن وضع عنوان “فاتورة ضريبية مبسطة” على الفاتورة، ورقم الفاتورة، ورمز الاستجابة السريع “QR Code”.

وكانت الهيئة قد اشترطت تسجيل المنشأة التجارية في ضريبة القيمة المضافة حتى تتمكّن من إصدار الفواتير الضريبية، مشيرةً إلى أن الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية يجنّب المنشأة دفع الغرامات المالية المقررة.

"الزكاة والضريبة" تضيف عناصر يتوجب تضمينها في الفواتير الإلكترونية الصادرة

وفق “أخبار 24”.

اعتباراً من 4 ديسمبر.. “الزكاة والضريبة” تضيف عناصر يتوجب تضمينها في الفواتير الإلكترونية الصادرة

أخبار محلية
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