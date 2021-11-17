“الحج والعمرة” تطلق خدمة لتجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة من تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة جديدة تمكّن المستفيدين من معرفة أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.
وتتيح الخدمة للمستفيدين تقديم طلب تصريح أداء العمرة من خلال تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بعد تحديثهما، حيث توضّح الخدمة من خلال تقويم بأيام الأسبوع وأوقات اليوم نسبة الازدحام بين المتقدمين.
وتظهر الأيام والتواريخ بالتقويم في 4 ألوان مختلفة، وهي: “الرمادي ويعني غير متاح، والأخضر ويعني ازدحاما خفيفا، والأصفر ويعني ازدحاما متوسطا، والأحمر ويعني ازدحاما مرتفعا”.
كما تظهر أوقات اليوم (صيغة الـ24 ساعة) في 3 ألوان مختلفة، وهي: “الأخضر ويعني ازدحاما خفيفا، والأصفر ويعني ازدحاما متوسطا، والأحمر ويعني ازدحاما مرتفعا”، من خلال 3 أوقات مختلفة وهي: “من الساعة 6 حتى الساعة 9، ومن الساعة 9 حتى الساعة 12، ومن الساعة 12:30 حتى الساعة 15:30”. وفق “أخبار 24”.
أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.
يمكنكم تحديث تطبيقي “#اعتمرنا و #توكلنا” وسيتاح لكم معرفة الأوقات.
متجر أبل: https://t.co/zChVM4orxd
قوقل بلاي: https://t.co/muH4PItFza pic.twitter.com/7qpYbY9H3A
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 17, 2021