نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج والعمرة” تطلق خدمة لتجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة من تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”
17/11/2021   7:26 م

“الحج والعمرة” تطلق خدمة لتجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة من تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

+ = -
352

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة جديدة تمكّن المستفيدين من معرفة أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

وتتيح الخدمة للمستفيدين تقديم طلب تصريح أداء العمرة من خلال تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بعد تحديثهما، حيث توضّح الخدمة من خلال تقويم بأيام الأسبوع وأوقات اليوم نسبة الازدحام بين المتقدمين.

وتظهر الأيام والتواريخ بالتقويم في 4 ألوان مختلفة، وهي: “الرمادي ويعني غير متاح، والأخضر ويعني ازدحاما خفيفا، والأصفر ويعني ازدحاما متوسطا، والأحمر ويعني ازدحاما مرتفعا”.

كما تظهر أوقات اليوم (صيغة الـ24 ساعة) في 3 ألوان مختلفة، وهي: “الأخضر ويعني ازدحاما خفيفا، والأصفر ويعني ازدحاما متوسطا، والأحمر ويعني ازدحاما مرتفعا”، من خلال 3 أوقات مختلفة وهي: “من الساعة 6 حتى الساعة 9، ومن الساعة 9 حتى الساعة 12، ومن الساعة 12:30 حتى الساعة 15:30”. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تطلق خدمة لتجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة من تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185260.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.