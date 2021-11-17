أنقذته شقيقته منها.. مجموعة قرود تهاجم طفلا وتصيبه في المخواة بالباحة

هاجمت مجموعة من القرود طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات، ما تسبب له بإصابة في فخذه قبل أن تنجح شقيقته في إبعادها عنه بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة.
وقال نايف الزهراني والد الطفل أن الحادثة وقعت يوم (الإثنين) الماضي في حي العزيزية المعروف سابقاً بحي الرونة، عندما خرج الطفل (وسيم) وشقيقته التي تبلغ من العمر 10 سنوات فهاجمتهما مجموعة من القرود.
وأضاف أن الطفلة استطاعت إنقاذ شقيقها وجره من يد القرد المهاجم ولكن الطفل كان قد تعرض لـ”عضة” من القرد، ونقل الطفل إلى المستشفى بواسطة أحد الجيران ولا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن.
وأوضح الزهراني في حديثه أنه تم رفع عدة بلاغات للبلدية عن مشاكل وجود القرود بمجموعات كبيرة بالقرب من المنازل في الحي إلا أنها أخلت مسؤوليتها، وقالت إنها من مسؤولية المركز الوطني للحماية الفطرية.
وختم الزهراني حديثه بقوله إنه يعمل بعيداً عن أسرته، ويخاف كثيراً على أطفاله من القرود، وناشد المسؤولين في الجهات المختصّة بمحاربة هذه القرود التي تهدّد حياة الأطفال في تلك الأحياء.
وفق “أخبار 24”.