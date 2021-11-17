“تعليم الرياض” يخصص هواتف إرشادية للطلبة وأولياء الأمور أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن تخصيص هواتف إرشادية تقدم الدعم الإرشادي والنفسي والتربوي والاجتماعي للطلبة وأولياء الأمور أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت الإدارة أن الهواتف المخصصة تستمر في تلقّي المكالمات من الطلبة وأولياء الأمور لمدة 15 يوماً، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من شهر نوفمبر 2021 وحتى يوم الأربعاء 24 من الشهر نفسه.
وأضافت أنه يمكن التواصل يومياً مع الهاتف الإرشادي عبر الواتساب على رقم 0544685153، أو عبر الهاتف الأرضي على رقمي: “40582330/ 4028541″، وذلك خلال الفترة من 9-12 صباحاً ومن 5-8 مساء.
#تعليم_الرياض يخصص هواتف إرشادية تقدم الدعم الإرشادي والنفسي والتربوي والاجتماعي للطلبة وأولياء الأمور أثناء #اختبارات_الفصل_الدراسي_الأول pic.twitter.com/t2Ly2p8UIs
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) November 17, 2021
وفق “أخبار 24”.