بالصور.. حفل تكريم الاستاذ صالح المطيويع مدير مستودعات إدارة التعليم بالخرج

التكريم مبدأ إنساني وسلوك تربوي وإداري يقدَّم لمن يستحق التقدير والثناء بمختلف أشكاله على تميز قدمه خلال مشوار العمل والذي امتدت الى مايقارب اربعة عقود ، كان ذلك في مساءً بهيج عنوانه الوفاء و هل هناك اجمل من الوفاء ، ليلة تكريم الاستاذ صالح المطيويع مدير مستودعات إدارة التعليم بالخرج .
فبعد مشوار حافلاً بالعطاء والاخلاص والتفاني على مدار تسعه وثلاثون عاماً منها عشرون عاماً متواصله مديراً لادارة المستودعات المركزيه.
أقامت ادارة التعليم بمحافظه الخرج متمثلا بادارة المستودعات المركزيه حفل تكريم للاستاذ: صالح المطيويع وشارك في التكريم الموظف السابق بتعليم الخرج الاستاذ : عبدالله الهزاع كما شارك مدير وحده المقررت باداره التجهيزات المدرسيه الاستاذ : فهد التميمي.
ومن جهه اخرى قدم المطيويع الشكر الجزيل لزملاء بالمستودعات يتقدمهم مدير اداه المستودعات دريهم الدريهم مشيرا بان هذ الوفاء ليس بمستغرب من زملاءه الافاضل الذي يكن لهم كل تقدير واحترام وساهماء معه في رفع مستوى الاداء مما انعكس ايجابيا علي مخرجات العمل بالمستودعات ..واسترسل قائلا سعدت وتشرفت بتواجد الزميلان الفاضلان : الاستاذ عبدالله الهزاع والاستاذ : فهد التميمي
متمنيا للجميع دوام نعمه الصحه والعافيه ،