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أخبار محلية > شاهد..ردة فعل طالب في الصف الأول الابتدائي فاجأته معلمته بتسجيل صوتي لجده يحفزه من خلاله
17/11/2021   10:59 م

شاهد..ردة فعل طالب في الصف الأول الابتدائي فاجأته معلمته بتسجيل صوتي لجده يحفزه من خلاله

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فاجأت معلمة طالبًا في الصف الأول الابتدائي بعرض مقطع صوتي لجده يحفزه ويمتدح حفيده، الأمر الذي أشعر الطفل بسعادة بالغة.

من جهته أوضح حزام السحيمي جد الطفل لـ”أخبار 24″ أن مقطع التسجيل الصوتي الذي تم عرضه خلال اليوم الدراسي، كان باتفاق بينه وبين المعلمة ووالدة الطفل (ياسر)، وأنه سجله أثناء وجوده بالبيت بناءً على طلب والدته، وكذلك بطلب من معلمة الفصل.

وبيّن أن الطفل ذا الـ7 أعوام يسكن مع أسرته في مدينة الرياض، وقد أشعره المقطع الصوتي بسعادة غامرة، وتم تصوير الطفل أثناء استماعه للمقطع الصوتي خلال اليوم الدراسي يوم أمس (الثلاثاء).

تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو المصور لردة فعل للطفل (ياسر) أثناء سماعه المقطع الصوتي المسجل لجده في الفصل قد لاقى تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

شاهد..ردة فعل طالب في الصف الأول الابتدائي فاجأته معلمته بتسجيل صوتي لجده يحفزه من خلاله

أخبار محلية
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