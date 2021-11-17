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أخبار محلية > بالصور.. “بوليفارد رياض سيتي” يتيح لرائدة أعمال سعودية بيع المسك بعد استخلاصه من غزلان إفريقيا
17/11/2021   11:00 م

بالصور.. “بوليفارد رياض سيتي” يتيح لرائدة أعمال سعودية بيع المسك بعد استخلاصه من غزلان إفريقيا

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أعلنت منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، اليوم (الأربعاء)، إتاحة الفرصة لرائدة أعمال سعودية لعرض عطورها التي استخلصتها من غزلان إفريقيا، وذلك في إطار تجارة حاضرة في قلب موسم الرياض 2021.

ودفع الشغف والهواية رائدة الأعمال “هتون”، إلى استخلاص المسك من الغزلان، حيث تطور ذلك الاهتمام وأصبح تجارةً مميزةً ومتخصصةً في بيع المسك كأحد العطور العالمية الفاخرة.

ومرت الموسى بعدد من المراحل التي شكلت هوايتها وموهبتها اللتين اتخذت منهما سبيلًا للمشاركة في تجارة المنتج المحلي، فقد أسست معملًا منزليًّا لتطوير مهنتها باستخدام الزيوت العطرية التي تمثل أداةً أساسيةً في مشتقات وجذور العطور.

عرض عطور مستخلصة من غزلان أفريقيا

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “بوليفارد رياض سيتي” يتيح لرائدة أعمال سعودية بيع المسك بعد استخلاصه من غزلان إفريقيا

أخبار محلية
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