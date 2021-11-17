بالفيديو.. “التحالف” ينشر لقطات من استهداف آليات عسكرية وعناصر حوثية بمأرب والبيضاء

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، لقطات من استهداف قواته للآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمحافظتي مأرب والبيضاء.
وأظهر الفيديو، عمليات الاستهداف الناجحة التي قامت بها القوات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ورصدت اللقطات الجوية التي قام بتصويرها مركز القيادة والسيطرة، لحظة قصف المواقع والميليشيات الإرهابية بالمحافظتين اليمنيتين.
تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بمآرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/6jMsfQe6xw
— واس العام (@SPAregions) November 17, 2021
وفق “أخبار 24”.