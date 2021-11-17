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أخبار المناطق > بالفيديو.. “التحالف” ينشر لقطات من استهداف آليات عسكرية وعناصر حوثية بمأرب والبيضاء
17/11/2021   10:59 م

بالفيديو.. “التحالف” ينشر لقطات من استهداف آليات عسكرية وعناصر حوثية بمأرب والبيضاء

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، لقطات من استهداف قواته للآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمحافظتي مأرب والبيضاء.

وأظهر الفيديو، عمليات الاستهداف الناجحة التي قامت بها القوات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ورصدت اللقطات الجوية التي قام بتصويرها مركز القيادة والسيطرة، لحظة قصف المواقع والميليشيات الإرهابية بالمحافظتين اليمنيتين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التحالف” ينشر لقطات من استهداف آليات عسكرية وعناصر حوثية بمأرب والبيضاء

أخبار المناطق
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