من بينها تلف الكبد والدماغ.. “مكافحة المخدرات” توضح خطورة استنشاق المذيبات الطيارة

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خطورة استنشاق المذيبات الطيارة مثل الأثير والأسيتون والتولوين.
وأوضحت اليوم (الأربعاء)، أن تلك المواد تستعمل في اللصق والدهان وسوائل التنظيف، ويطلق على عملية استنشاقها “التشفيط”.
وأشارت إلى أنها تسبب الاختناق والصداع الحاد، وتتلف الكبد والدماغ والرئتين، كما تسبب الأمراض النفسية، والكسل والخمول، وتدمر الخلايا العصبية.
#المذيبات_الطيارة
مواد كيميائية سامة وخطيرة جداً مثل (الأثير، الأسيتون، التولوين)، تستعمل في مواد اللصق والدهان وسوائل التنظيف، ويطلق على عملية استنشاقها «التشفيط».#اللجنة_الوطنية_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/LBgyxy9eBr
— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) November 17, 2021
وفق “أخبار 24”.