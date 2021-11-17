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أخبار محلية > من بينها تلف الكبد والدماغ.. “مكافحة المخدرات” توضح خطورة استنشاق المذيبات الطيارة
17/11/2021   11:00 م

من بينها تلف الكبد والدماغ.. “مكافحة المخدرات” توضح خطورة استنشاق المذيبات الطيارة

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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خطورة استنشاق المذيبات الطيارة مثل الأثير والأسيتون والتولوين.

وأوضحت اليوم (الأربعاء)، أن تلك المواد تستعمل في اللصق والدهان وسوائل التنظيف، ويطلق على عملية استنشاقها “التشفيط”.

وأشارت إلى أنها تسبب الاختناق والصداع الحاد، وتتلف الكبد والدماغ والرئتين، كما تسبب الأمراض النفسية، والكسل والخمول، وتدمر الخلايا العصبية.

وفق “أخبار 24”.

من بينها تلف الكبد والدماغ.. “مكافحة المخدرات” توضح خطورة استنشاق المذيبات الطيارة

أخبار محلية
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