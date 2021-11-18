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أخبار محلية > “الصحة” تفند معلومة خاطئة عن الإصابة بمرض السكري.. وتوجه نصيحة للمرضى
18/11/2021   9:37 ص

“الصحة” تفند معلومة خاطئة عن الإصابة بمرض السكري.. وتوجه نصيحة للمرضى

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فندت وزارة الصحة معلومة خاطئة عن مرض السكري، والتي تدعي أن تناول السكريات هي المسبب الوحيد للمرض، مؤكدة أن هناك أطعمة أخرى من مسببات الإصابة بهذا المرض.

وقالت الوزارة إن تناول النشويات بكميات كبيرة قد يؤدي للإصابة بالمرض، حيث إن النشويات تتحول إلى سكر في الـدم، مضيفة أن زيادة السعرات الحرارية مع قلة الحركة قد تؤدي للإصابة بالسمنة والتي قد تؤدي للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

ووجهت نصيحة لمرضى السكري بالحرص على الحركة والمشي، والتحقق من مستوى السكر في الـدم قبل البدء بالمشي أو النشاط الرياضي بـ 15 دقيقة، والتحقق منه أيضاً بعد ساعة من الانتهاء من المشي أو الرياضة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تفند معلومة خاطئة عن الإصابة بمرض السكري.. وتوجه نصيحة للمرضى

أخبار محلية
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