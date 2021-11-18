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أخبار محلية > “الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر عدة تنبيهات بسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة
18/11/2021   9:37 ص

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر عدة تنبيهات بسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء اليوم (الخميس) غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

وأصدر المركز عدة تنبيهات بسحب رعدية ممطرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدن في الرؤية بأخرى.وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً  وتستمر حتى الـ5 مساء، أما في عسير وجازان فتستمر حتى الـ7 مساء.

وأبان أن عدداً من المحافظات بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدن في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر عدة تنبيهات بسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة

أخبار محلية
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