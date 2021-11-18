اليوم.. انطلاق معرض الرياض للسيارات النادرة الذي يضم أفخم وأسرع سيارات العالم

ينطلق اليوم (الخميس)، معرض الرياض للسيارات، والذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويستمر هذا المعرض 10 أيام، ويعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، ويتأهب لاستقبال الزوار من جميع دول العالم لما يحتويه من فعاليات أخرى، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط : https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/860/riyadh-car-show.
ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 مليون ريال لندرتها، وهي تعرض لأول مرة في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها.
كما يوجد عدد كبير من السيارات تعرض لأول مرة للبيع وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال، ويسمح المعرض استثنائيًّا بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة والكلاسيكية تسجيلًا فوريًّا، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات.
ويقدم المعرض فعاليات وأنشطة لهواة السيارات، كإعلان رسمي لأول مرة عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم أكثر من 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.
كما تشمل فعاليات المعرض، مشاركة مصنع “باجاني” بمتحف يقام لأول مرة في العالم خارج إيطاليا، إضافة إلى مشاركة لـ18 مصنعاً للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات “سلفرستون” البريطانية. وفق “أخبار 24”.
وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان “فيراري سكودريا” العالمي الذي يقام يومي 26 – 27 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.