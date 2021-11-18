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أخبار المناطق > أحدهما متوفى.. “إنجاد”: العثور على مفقودين في الرياض والقصيم
18/11/2021   12:35 م

أحدهما متوفى.. “إنجاد”: العثور على مفقودين في الرياض والقصيم

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم (الخميس)، العثور على مفقود بـ”هجرة سعد” بالرياض متوفى، كما تم العثور على مفقود آخر في القصيم وهو بصحة جيدة.

وقال فريق “إنجاد” إنه كان قد تلقى بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من “هجرة سعد” التابعة لمنطقة الرياض يستقل مركبة “ألينترا” بيضاء موديل 2007م، مبيناً أنه لاحقاً تم إبلاغهم بالعثور عليه من قبل ذويه متوفى.

وأضاف أن أحد أعضاء الفريق ويدعى “جاسر بن عبدالله الحمد” تمكن من العثور على مفقود في “خبة النقع” بمنطقة القصيم، وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المفقود كان يستقل مركبة “داتسون” بيضاء اللون، وذلك في منطقة بالقرب من “خبة النقع”.

أحدهما متوفى.. “إنجاد”: العثور على مفقودين في الرياض والقصيم

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