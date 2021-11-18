“MBC” تحسم الجدل وتصدر بيانًا رسميًا بشأن خطاب متداول باسمها عن مكافأة نهاية الخدمة لـ” قرداحي”

حسمت مجموعة “MBC” الجدل الذي أثير حولها خلال الساعات الماضية بعد تداول خطاب باسمها يتناول إنهاء خدمة وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي” مع المجموعة، ومنحه مكافأة نهاية الخدمة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار.
وأكدت المجموعة، في بيان رسمي، أن الخطاب المتداول بشأنها مجرد خطاب مزوّر مليء بالأخطاء الإدارية والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المُفبركة.
وأضافت أن الخطاب المزوّر ينتحل صفة المجموعة بهدف الإساءة إليها، مستشهدة على صحة ذلك بأن الخطاب يحمل توقيع “علي جابر” بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، رغم أن الأخير لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق.
ولفتت إلى أن “جابر” ما زال مدير عام القنوات في مجموعة MBC الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب المتداول من الناحية الإدارية، فضلا عن أن “قرداحي” غادر المجموعة قبل أن ينضم “جابر” إليها في عام 2011. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن إنهاء خدمة أي موظف في المجموعة يتم من خلال إدارة الموارد البشرية وليس من قبل المديرين، فضلا عن أن جميع المراسلات الداخلية في المجموعة تتم باللغة الإنجليزية بعكس الخطاب المتداول باللغة العربية، الأمر الذي يثبت أيضا عدم صحته.
خطاب مزوّر مليء بالأخطاء الإدارية والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المُفبركة يَنتحل صفة “مجموعة MBC” بهدف الإساءة إليها pic.twitter.com/0w0ZNkUeZp
— MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) November 17, 2021