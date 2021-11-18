تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط في تبوك

دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بإطلاق المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج أمس (الأربعاء) في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمصنع أكثر من 27 ألف متر مربع، بطاقةٍ إنتاجية تقدر بـ 1.2 جيجا واط، بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال. كما يعد من المصانع المتقدمة في مجال الأتمتة بالمملكة، مع وجود آليات إنتاج تعتمد على الآلات وتوظِّف أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأكد نائب الوزير خلال التدشين أن المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً بالمستثمرين الصناعيين لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح أن وجود مثل هذه المصانع في مدينة تبوك بالتحديد يحمل بُعدًا استراتيجيًا؛ وذلك لقربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة “نيوم” والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توفُّر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف الوظائف التي تحتاجها هذه المصانع.
وفق “أخبار 24”.