نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “غوميز” يطلب مساعدة جماهير الهلال للحصول على صورة مع ولي العهد.. وسامي الجابر يرد
18/11/2021   12:35 م

“غوميز” يطلب مساعدة جماهير الهلال للحصول على صورة مع ولي العهد.. وسامي الجابر يرد

+ = -
1171

وجّه محترف فريق الهلال، اللاعب الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، سؤالًا إلى جماهير فريقه، بعد أن نشر صورة له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر “غوميز”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الصورة وعلق عليها: “أعزائي.. أحتاج رأيكم.. ماذا يجب أن أفعل، لأتمتع بشرف وتكرار هذا اللقاء الرائع، والحصول على صورة أخرى في حضور ولي عهدنا”.

ورد لاعب ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، على تغريدة “غوميز”، قائلا: “ابذل قصارى جهدك، وأعجب وحارب مثل الأسد لتحقيق آسيا مرة أخرى لرفع علم بلدنا الجميل”.

وقاد غوميز، فريق الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصل على أفضل لاعب في البطولة. وبعد التتويج باللقب، قام ولي العهد، بتكريم نجوم الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على استاد الملك فهد الدولي، يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية. وفق “أخبار 24”.

بينما حجز نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مقعده في نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

“غوميز” يطلب مساعدة جماهير الهلال للحصول على صورة مع ولي العهد.. وسامي الجابر يرد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185370.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.