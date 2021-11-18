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اخبار رياضية > شاهد.. فرحة وبكاء أول سعودية حصدت ميدالية دولية في بطولة العالم للجيوجيتسو
18/11/2021   12:35 م

شاهد.. فرحة وبكاء أول سعودية حصدت ميدالية دولية في بطولة العالم للجيوجيتسو

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عبرت المواطنة “لينا قاري” عن فرحتها بكونها أول لاعبة سعودية تحقق ميدالية دولية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لفئة الكبار “ADULT”.

وفازت “قاري” بالمركز الثالث في البطولة حاصدة بذلك الميدالية البرونزية، الأمر الذي أسعدها وجعل دموعها تنهمر أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجريت معها عقب التتويج.

وأكدت اللاعبة، خلال حديثها “لقناة أبو ظبي الرياضية”، أنها عملت بجد من أجل تحقيق الفوز في هذه البطولة، مضيفة أن هذه الميدالية تعني الكثير بالنسبة لها. وفق “أخبار 24”.

وحاولت اللاعبة السيطرة على مشاعرها والحد من بكائها، واستكملت تصريحاتها بالتأكيد على أن الإنسان بإمكانه أن يحقق الهدف الذي يريده إذا عمل باجتهاد من أجل تحقيقه.

شاهد.. فرحة وبكاء أول سعودية حصدت ميدالية دولية في بطولة العالم للجيوجيتسو

اخبار رياضية
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