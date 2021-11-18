الخميس.. “رينارد” يتحدث لوسائل الإعلام

أعلن المنتخب الوطني، عقد مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم (الخميس)، بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد عادت فجر يوم الأربعاء، إلى الرياض، بعد الفوز على فيتنام بهدف نظيف، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.
وغادر الأخضر في مهمة قبل 11 يومًا، حيث خاض مواجهة أمام مضيفه الأسترالي على ملعب ويسترن سيدني، لينتزع تعادلًا دون أهداف، قبل أن يطير مباشرة إلى هانوي، لمواجهة فيتنام وانتهت بفوز ثمين بهدف دون رد، ليواصل الطريق بثبات إلى المونديال. وفق “أخبار 24”.