نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الخميس.. “رينارد” يتحدث لوسائل الإعلام
18/11/2021   12:34 م

الخميس.. “رينارد” يتحدث لوسائل الإعلام

+ = -
534

أعلن المنتخب الوطني، عقد مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم (الخميس)، بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد عادت فجر يوم الأربعاء، إلى الرياض، بعد الفوز على فيتنام بهدف نظيف، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وغادر الأخضر في مهمة قبل 11 يومًا، حيث خاض مواجهة أمام مضيفه الأسترالي على ملعب ويسترن سيدني، لينتزع تعادلًا دون أهداف، قبل أن يطير مباشرة إلى هانوي، لمواجهة فيتنام وانتهت بفوز ثمين بهدف دون رد، ليواصل الطريق بثبات إلى المونديال. وفق “أخبار 24”.

الخميس.. “رينارد” يتحدث لوسائل الإعلام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185379.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.