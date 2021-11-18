“التعليم” توضح كيفية صرف “بدل” مدير أو وكيل مدرسة

شرعت وزارة التعليم، في اتخاذ الإجراءات لبدء صرف بدل “مدير، مديرة” أو “وكيل، وكيلة” مدرسة.
وأبانت الوزارة في تعميم اطلعت عليه “أخبار 24″، أنه يجب اتباع عدة طرق لصرف البدل، وذلك بالدخول إلى الحساب الشخصي للمعلم في نظام “فارس”.
وأوضحت أنه بعد الدخول لنظام “فارس” يجب اختيار خانة “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”، ثم الدخول على تكليف المعلمين، وطلب إنهاء تكليف معلم.
وأضافت أنه بعد طلب إنهاء تكليف معلم؛ يتم طلب إخلاء طرف، وأخيرًا يتم طلب رفع مباشرة، لافتة إلى أنه بعد اتباع هذه الإجراءات سيتم صرف مكافأة الإدارة. وفق “أخبار 24”.