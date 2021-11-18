“موسم الرياض” يحتضن أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة بجوائز ودورات مكثفة

أكد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن موسم الرياض سيحتضن أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة، بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.
وأضاف أن الفعالية تأتي تحت اسم “Hack@” وستسبقها دورات تدريبية مكثفة في الأمن السيبراني بمسارات متنوعة، بالتعاون مع مدربين معتمدين.
ولفت إلى أن الفعالية ستنطلق في 28 نوفمبر الحالي، في واجهة الرياض، وستحتضن منافسات في مجال الأمن السيبراني بجوائز بلغت قيمتها مليون ريال.
ومن المقرر أن تُقسم التحديات إلى تحدي “التقط العلم” بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك مقسمين على فرق ويتم تصفيتهم في تحدٍّ مصغر يسبق الفعالية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي التحدي الآخر بعنوان “منصة مكافآت الثغرات”، ويتضمن سباقا حول اكتشاف وحلّ ثغرات الشركات المشاركة في التحدي، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.