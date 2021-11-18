أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، اليوم (الخميس)، انطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.
ودعا “هدف” العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن العمل، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية، وذلك من خلال منصة “دروب“.
وأبان أن البرنامج يأتي بهدف تلبية احتياجات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر البشرية ذات المهارات المناسبة في اللغة الإنجليزية، وهذا جزء من مبادرات الدعم الحكومية لتمكين مؤسسات القطاع الخاص وضمان استقرارها وتطوير أعمالها.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال توفير تدريب نوعي لكل مرشح ومرشحة، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل وزيادة الأداء والإنتاجية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون المتدرب سعودياً واجتاز ثلاث دورات تدريبية في “دروب” خلال الأشهر الثلاث الماضية، ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً. وفق “أخبار 24”.
ويعد برنامج التدريب الإلكتروني “دروب” جزءاً من برنامج التدريب والتأهيل المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص أملاً في رفع مستوى مهاراتهم، سعياً إلى زيادة نسبة مشاركة القوة الوطنية للقطاع الخاص، وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن عمل على فرص عمل مناسبة.