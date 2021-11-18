امتدت لـ5 سنوات.. انتهاء فترة تكليف “العثيمين” أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

انتهت يوم أمس الأول (الثلاثاء) فترة تكليف الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون، والتي استمرت لمدة خمس سنوات.
ورفع العثيمين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة التي مُنحت له بترشيحه لمنصب الأمين العام للمنظمة.
وقال في تصريح صحفي إن الدعم الكبير الذي تلقاه من قيادة المملكة -دولة مقر المنظمة- سهل له مهمته في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، وتطوير أداء الأمانة العامة للمنظمة، وذلك بمساندة جميع منسوبي الأمانة العامة. وفق “أخبار 24”.