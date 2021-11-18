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أخبار محلية > “الزكاة” تُصدر كتيّبا تعريفيا وتفاعليا لشرح “الفوترة الإلكترونية” بشكل مُبسط
18/11/2021   4:05 م

“الزكاة” تُصدر كتيّبا تعريفيا وتفاعليا لشرح “الفوترة الإلكترونية” بشكل مُبسط

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، كتيّبا تعريفيا وتفاعليا يتضمّن شرحا مبسّطا عن الفوترة الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن “كتيّب الفوترة الإلكترونية” يوضح للأفراد والمنشآت متطلبات الفوترة الإلكترونية، والشكل الذي ستكون عليه عند البدء بتطبيقها اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، فضلا عن استعراض أبرز المخالفات المرتبطة بها والغرامات المترتبة عليها.

يذكر أن الهيئة نوهت في وقت سابق بأبرز مخالفات الفوترة الإلكترونية، داعية جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة بتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “فاتورة” قبل موعد تطبيقها.

صور

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” تُصدر كتيّبا تعريفيا وتفاعليا لشرح “الفوترة الإلكترونية” بشكل مُبسط

أخبار محلية
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