بتمويل 6 مليارات ريال.. مبادرتان لتوطين 50 منتجًا ودعم الصناديق الاستثمارية

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وبنك الرياض مبادرتَي “نموِّل لتصنع” و”نستثمر لتصنع” بقيمة 6 مليارات ريال.
وتهدف المبادرة الأولى “نموِّل لتصنع” إلى تمويل توطين 50 منتجاً في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال. في حين تهدف المبادرة الثانية “نستثمر لتصنع” إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة 2 مليار ريال.
وتتميز المبادرتان بتوافقهما مع عدة استراتيجيات: كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج “شريك” من حيث الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتأتي المبادرتان بهدف دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة “المحتوى المحلي”، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية، هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي، وبرنامج كفالة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وفق “أخبار 24”.