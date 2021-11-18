“اخترقت آلة حادة صدره وقلبه”.. “4 ساعات” تنقذ حياة عشريني من موت محقق في مكة

تعرض شاب عشريني لإصابة خطيرة كادت تودي بحياته إثر اختراق آلة حادة لصدره وقلبه، وتسببت في نزيف حاد وصل لأكثر من 2 لتر من الدم.
ونُقل الشاب إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حيث جرى إسعافه وتركيب أنبوبة صدر أيمن، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في قسم الطوارئ، كما تم استدعاء فريق طبي لمباشرة حالته الصحية.
وأفاد رئيس الفريق الطبي، الدكتور سالم الشريف؛ بأن الشاب أصيب بآلة حادة في الصدر ونافذة للجانب الأيمن من الصدر، ما أدى إلى قطع وتهتك لعدد من الشرايين، ونزيف حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية، و قطع حاد ومباشر بالغشاء التاموري للقلب، وقطع آخر بالأذين الأيمن للقلب. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية استغرقت 4 ساعات لإنقاذ حياة الشاب، مضيفا أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت السيطرة على النزيف، وخياطة الشرايين المقطوعة، واتخاذ اللازم حيال القطع الذي حدث في القلب.